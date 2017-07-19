Sud: Meloni, restituirgli centralita' e' una delle priorita' del Governo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 ago - 'Per noi restituire centralita' al Sud rappresenta una delle priorita' che abbiamo portato avanti fin dal nostro insediamento con scelte innovative e coraggiose' come la 'Zes unica che ha generato finora un giro d'affari da 60 miliardi di euro nel Mezzogiorno che ha contribuito a far crescere questi territori piu' della media nazionale, una strategia di sviluppo che si poggia su alcuni meccanismi particolarmente concreti efficaci come quelli connessi alle semplificazioni'.

Cosi' la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio inviato all'evento "La Piazza" in corso a Ceglie Messapica in Puglia.

Fla-.

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