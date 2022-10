Sterlina: guadagna l'1% sul dollaro dopo uscita Truss, stabili i Gilt - FOCUS

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 ott - Allunga ulteriormente la sterlina britannica nei confronti del dollaro dopo l'annuncio delle dimissioni da parte della premier Liz Truss. Il cambio tra sterlina e dollaro si e' spinto sopra 1,13 e registra un incremento vicino all'1% a 1,1320. Minore il recupero della valuta inglese nei confronti dell'euro: il rapporto si attesta a 0,8692 (-0,2%). Nel mese e mezzo di governo Truss il cambio tra sterlina e dollaro ha toccato un massimo a meta' settembre in area 1,17 per poi precipitare fin sotto a 1,07, ai minimi dal 1985. Il deprezzamento del pound verso l'euro ha invece spinto il cambio euro/sterlina fino a 0,90 come non avveniva da gennaio 2021. Poco movimentato l'andamento dei Gilt oggi:i rendimenti, dopo una prima discesa al 3,75%, si stanno muovendo verso 3,9% ma si confermano in miglioramento rispetto ai picchi al 4,5% segnati a fine settembre (massimi dal 2008). "Di fronte a un altro enorme sconvolgimento della politica britannica, la relativa calma dei titoli di Stato britannici di oggi potrebbe essere interpretata come un'indicazione del fatto che i mercati erano sicuri che Liz Truss non sarebbe potuta restare in carica o come una mancanza di convinzione nei confronti dei tentativi del suo successore - commenta Gordon Shannon, Portfolio Manager di TwentyFour Asset Management - Indipendentemente da chi sara' alla guida del governo, l'inflazione persistente e' ancora un problema di medio-lungo termine per il Regno Unito".

'Un reset politico continuerebbe a cancellare il premio di rischio incorporato negli asset britannici dopo lo sfortunato 'mini-budget' della coppia Truss/Kwarteng - e' il commento di Neil Mehta, Portfolio Manager, BlueBay Asset Management - Soprattutto se il favorito Rishi Sunak diventasse premier e attuasse una politica economica conservatrice piu' ortodossa.

Con Jeremy Hunt come cancelliere, potremmo assistere a un cambiamento piu' significativo verso un governo piu' centrista, con una maggiore attenzione all'economia piuttosto che a tematiche populiste come l'immigrazione e la Brexit.

Questo probabilmente favorira' i Gilt e la sterlina, ma le sfide a lungo termine che l'economia britannica deve affrontare sul fronte del costo della vita e dell'inflazione difficilmente si ridurranno - con un governo laburista in attesa.'.

