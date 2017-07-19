Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Stellantis: Rocca, non intende vendere Cassino, ma vigilanza resta alta

            'Sappiamo quanto sia importante per territorio sua presenza' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 lug - 'Stellantis non ha intenzione ne' di vendere ne' di cedere parzialmente lo stabilimento' di Cassino, 'c'erano stati contatti con altri investitori ma a questo punto l'ipotesi e' tramontata'. Lo ha detto Francesco Rocca, governatore del Lazio, nel corso dell'aggiornamento del Piano industriale della regione, oggi a Roma.

            'Sull'automotive - ha aggiunto - la vigilanza rimane altissima. Andremo a Torino insieme alla vicepresidente per esplorare alcune delle idee che si stanno preparando e verranno presentate in autunno. Stiamo sul pezzo, non molliamo l'osso e sappiamo quanto sia importante per quel territorio la presenza di Stellantis'.

            La vicepresidente Roberta Angelilli ha ricordato poi che 'martedi' prossimo c'e' il tavolo a Mimit sull'automotive.

            Stellantis ci ha chiamato proprio stamattina per condividere le sue posizioni'.

            vec.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 08-07-26 16:39:27 (0545) 3 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Stellantis 4,6955 -5,78 17.39.34 4,675 4,936 4,91


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.