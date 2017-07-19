Stellantis: Rocca, non intende vendere Cassino, ma vigilanza resta alta

'Sappiamo quanto sia importante per territorio sua presenza' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 lug - 'Stellantis non ha intenzione ne' di vendere ne' di cedere parzialmente lo stabilimento' di Cassino, 'c'erano stati contatti con altri investitori ma a questo punto l'ipotesi e' tramontata'. Lo ha detto Francesco Rocca, governatore del Lazio, nel corso dell'aggiornamento del Piano industriale della regione, oggi a Roma.

'Sull'automotive - ha aggiunto - la vigilanza rimane altissima. Andremo a Torino insieme alla vicepresidente per esplorare alcune delle idee che si stanno preparando e verranno presentate in autunno. Stiamo sul pezzo, non molliamo l'osso e sappiamo quanto sia importante per quel territorio la presenza di Stellantis'.

La vicepresidente Roberta Angelilli ha ricordato poi che 'martedi' prossimo c'e' il tavolo a Mimit sull'automotive.

Stellantis ci ha chiamato proprio stamattina per condividere le sue posizioni'.

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