Stellantis: Moody's taglia rating a Baa2, outlook da negativo a stabile -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 mag - "L'outlook stabile - prosegue il comunicato di Moody's - indica che, nonostante l'incerto contesto di mercato, ci aspettiamo che la societa' migliori gradualmente la sua performance operativa grazie ai lanci di nuovi modelli in Europa e negli Stati Uniti e mantenga una politica finanziaria prudente.

Consideriamo l'elevato saldo di cassa dell'azienda come un'importante riserva nell'attuale contesto di mercato volatile e impegnativo". Per quanto riguarda il profilo di liquidita', l'agenzia di rating lo valuta "molto solido". "A fine dicembre 2024, Stellantis disponeva di 32 miliardi di euro in disponibilita' liquide e mezzi equivalenti, oltre a 2,5 miliardi di euro in titoli negoziabili (dopo un haircut del 20%). Inoltre, Stellantis ha accesso a una linea di credito revolving non utilizzata da 12 miliardi di euro.

Ulteriori fonti di liquidita' includono i fondi generati dalle operazioni, che prevediamo ammontino a 12,1 miliardi di euro per quest'anno". Queste fonti di finanziamento copriranno i fabbisogni di cassa previsti per quest'anno, fra cui liquidita' operativa (stimata a 4,7 miliardi di euro all'anno), spese in conto capitale (compresi i leasing) per circa 12 miliardi di euro, pagamento dei dividendi e scadenze del debito a breve termine (5,7 miliardi di euro nel 2025, inclusi i debiti dei servizi finanziari ma esclusi gli Abs).

Cop

(RADIOCOR) 09-05-25 13:54:09 (0414) 3 NNNN