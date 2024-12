Stellantis: completa cessione Comau a fondo One Equity Partners, ora e' maggior azionista

Societa' italiana resta con una partecipazione di minoranza (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 dic - Stellantis completa la cessione di Comau al fondo americano One Equity Partners, che diventa cosi' azionista di maggioranza dell'azienda italiana specializzata nell'automazione industriale e nella robotica avanzata. Stellantis rimarra' azionista di minoranza. "Questa operazione - si legge nella nota - rappresenta un passo significativo per Comau, favorendone la crescita in termini economici e tecnologici".

Inoltre, grazie a questa operazione, "Stellantis avra' la possibilita' di concentrarsi sulle sue attivita' principali in Europa". Il presidente di Stellantis John Elkann ha voluto esprimere la sua gratitudine ai dipendenti di Comau "per aver fornito prodotti e servizi innovativi a tutti i suoi clienti". "Sono fiducioso - ha aggiunto - che Comau, attraverso la sua nuova proprieta', possegga la giusta leadership, la strategia e la disciplina operativa necessaria per creare valore sostenibile e a lungo termine per tutti i suoi stakeholder, in Italia e nel mondo".

Per Pietro Gorlier, ceo di Comau, il completamento di questa operazione rappresenta "un altro passo fondamentale nel percorso di crescita di Comau. Il sostegno di One Equity Partners ci permettera' di capitalizzare la crescente domanda globale di automazione avanzata, con Stellantis come azionista di minoranza attivo". Secondo Ante Kusurin, partner di One Equity Partners, "Comau e' un'azienda leader nel settore dell'automazione industriale con un notevole potenziale di crescita e una tecnologia robotica di alto livello".

com-dim

