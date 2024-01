Start-up: in Italia 1600 Business Angels, attivi in 120 round di finanziamento

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 gen - Fra il 2018 e il 2022 gli oltre 1600 Business Angel attivi in Italia hanno partecipato a piu' di 120 round di finanziamento per un ammontare investito di oltre 45 milioni di euro. E' quanto emerge dallo studio "Business Angel in Italia: l'impatto dell'angel investing" realizzato da Italian Tech Alliance e Growth Capital, in collaborazione con il Social Innovation Monitor del Politecnico di Torino e con la University of East Anglia. Secondo il rapporto, il 70% del totale dei Business Angel identificati opera in Italia Settentrionale: in testa la Lombardia con 687 soggetti attivi, seguita dal Piemonte con 240 e dal Lazio con 174. Il 94% dei Business Angel mappati ha un titolo di istruzione superiore e il 78% vanta un background imprenditoriale o manageriale. Inoltre, e' importante sottolineare che il 66% dei Business Angel e' iscritto a un Business Angel Group (Bag) o a un Business Angel Network (Ban), a conferma del ruolo fondamentale svoto dalle organizzazioni di Business Angel per la crescita dell'ecosistema. Nello specifico, in Italia operano 17 Business Angel Group (11 nel Nord-Ovest, 4 nel Nord-Est e 2 nel Centro Italia) e 16 Business Angel Network (7 nel Nord-Ovest, 2 nel Nord-Est, 5 nel Centro Italia e 2 tra Sud e Isole). Negli ultimi cinque anni, circa il 10% dei round di investimento completati in Italia ha visto la partecipazione di uno o piu' Bag/Ban con una crescita progressiva e continua dai 20 round del 2018 che avevano coinvolto Bag o Ban e ai 30 del 2022. Guardando sempre al periodo 2018-2022, si evidenzia anche che l'ammontare investito in round con la presenza di Bag/Ban ha rappresentato circa il 20% del totale investito in Italia, con oscillazioni dal 6% al 28%. L'ammontare investito in round con la presenza di Bag/Ban ha rappresentato infatti una porzione costantemente crescente del totale investito, passando dai 29 milioni del 2018 (su investimenti complessivi pari a 502 milioni) ai 529 milioni del 2022 (su oltre 1,8 miliardi di investimenti.

