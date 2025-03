Starlink: Ciriani, interlocuzioni in corso ma no accordi ne' contratti -2

Test Lombardia potenzialita' reti satellitari aree remote (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 mar - Quanto al "ventilato ricorso a SpaceX per la connessione delle aree piu' remote del paese al fine di raggiungere alcuni obiettivi Pnrr sulle reti ultraveloci - ha detto ancora Ciriani - alla luce dei ritardi ereditati, il Governo sta esplorando opzioni che possono contribuire a garantire connettivita' nell'immediato, in particolare nelle aree remote. In questa direzione, il Dipartimento per la trasformazione digitale di recente ha avviato una sperimentazione con la Regione Lombardia volta a testare sul campo le potenzialita' delle reti satellitari per la fornitura di backhauling a punti di accesso alle reti localizzate in aree difficili da raggiungere. All'esito della gara, in corso di svolgimento, si testeranno soluzioni di connettivita' ibrida rivolte verso sedi del demanio regionale attraverso la simulazione di flussi di traffico per testare la solidita' delle soluzioni architetturali proposte. I risultati della sperimentazione offriranno una base conoscitiva fondamentale per i successivi ed eventuali sviluppi della soluzione proposta. La tecnologia satellitare potrebbe, in definitiva, proporsi in termini di complementarieta' rispetto alle altre soluzioni tecnologiche disponibili nel rispetto del principio di neutralita' tecnologica. Si attendono quindi gli esiti della procedura pubblica e aperta avviata dal soggetto attuatore designato dalla Regione Lombardia".

