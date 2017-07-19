Dati
            Notizie Radiocor

            S.s Lazio: Comune, ricevuto progetto per stadio Flaminio, a giorni avvio iter

            Uffici valuteranno fascicolo per attivare Conferenza servizi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 feb - "Questa mattina il Dipartimento Sport di Roma Capitale ha ricevuto dalla S.s Lazio tramite pec la documentazione necessaria per la procedura di riqualificazione, ammodernamento e ampliamento dello Stadio Flaminio (ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo numero 38 del 2021). Nei prossimi giorni gli uffici comunali competenti analizzeranno e valuteranno con attenzione il fascicolo arrivato per avviare ufficialmente l'iter del progetto attivando la conferenza dei servizi preliminare". Lo comunica in una nota Roma Capitale.

            com-Ale.

            (RADIOCOR) 09-02-26 16:05:27 (0451)PA 3 NNNN

              
