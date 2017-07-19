S.s Lazio: Comune, ricevuto progetto per stadio Flaminio, a giorni avvio iter
Uffici valuteranno fascicolo per attivare Conferenza servizi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 feb - "Questa mattina il Dipartimento Sport di Roma Capitale ha ricevuto dalla S.s Lazio tramite pec la documentazione necessaria per la procedura di riqualificazione, ammodernamento e ampliamento dello Stadio Flaminio (ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo numero 38 del 2021). Nei prossimi giorni gli uffici comunali competenti analizzeranno e valuteranno con attenzione il fascicolo arrivato per avviare ufficialmente l'iter del progetto attivando la conferenza dei servizi preliminare". Lo comunica in una nota Roma Capitale.
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|S.S. Lazio
|1,09
|+3,81
|16.45.20
|1,045
|1,095
|1,045