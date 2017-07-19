Spazio: Urso incontra sottosegretario Uk Lloyd, definire partenariato rafforzato

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 lug - Italia e Regno Unito devono dare vita a un "partenariato rafforzato" in ambito spaziale che generi opportunita' industriali per le rispettive aziende del settore. E' quanto sottolineato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy con delega allo spazio, Adolfo Urso, che ha incontrato in videocollegamento Liz Lloyd, sottosegretario di Stato al dipartimento per la Scienza, l'Innovazione e la Tecnologia e per il dipartimento per il Commercio e l'Industria del Regno Unito. "Dopo la Dichiarazione congiunta sottoscritta a Brema in occasione della Ministeriale dell'Esa, Roma e Londra devono ora tradurre quell'intesa in un partenariato rafforzato, capace di generare ulteriori opportunita' industriali, tecnologiche e scientifiche per le nostre imprese e i nostri centri di ricerca - ha dichiarato Urso - Dobbiamo sviluppare un percorso che favorisca sempre piu' la nascita e il consolidamento di campioni industriali di livello globale, come avvenuto per Bromo, in grado di rafforzare l'autonomia strategica dell'Europa e di consolidarne la capacita' di innovazione e la leadership tecnologica".

Il negoziato sullo Space Act europeo, la proposta di regolamentazione del settore spaziale in sede Ue, e i dossier al centro della Ministeriale intermedia Esa dell'8 luglio sono stati altri argomenti di confronto tra Urso e Lloyd. Nel pomeriggio il ministro ha avuto un incontro con il direttore generale dell'Agenzia Spaziale Europea, Josef Aschbacher.

fon.

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