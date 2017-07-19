Spazio: Urso, in 2024 3,1 mld fatturato settore, impegnati 7,8 mld entro 2028

Tra risorse per Esa, Asi e Pnrr (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 giu - Il settore spaziale 'e' cresciuto da 1,9 miliardi di euro' di fatturato nel 2021 a '3,1 miliardi di euro' nel 2024 'e gli addetti sono passati da 5900 a quasi 9mila con una crescita di gran lunga superiore a quella del nostro Paese". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che e' anche autorita' delegata dal Presidente del Consiglio per le politiche spaziali. "Se consideriamo spazio ed aerospazio, il comparto ha registrato una dinamica positiva negli ultimi tre anni con una crescita del 23,3% dell'export nel 2025 rispetto al 2022 ed e' "ancor piu' significativo il dato della crescita sugli investimenti esteri nel settore dello spazio del nostro Paese, che sono cresciuti in questi 3 anni del 37,1%" ha proseguito il ministro.

"Questo ritorno al protagonismo italiano nello spazio e' anche dimostrato dal fatto che in questi anni abbiamo voluto destinare 7,8 miliardi nel complesso allo spazio da qui al 2028, tra le risorse indirizzate all'Agenzia Spaziale Europea, le risorse destinate all'Agenzia Spaziale Italiana e le risorse destinate ad altre amministrazioni e quelle che provenivano dal Pnrr" ha sottolineato Urso aggiungendo che le risorse del Piano di ripresa e resilienza hanno consentito la realizzazione di quattro space factory in Piemonte, Lombardia, Lazio e Puglia.

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