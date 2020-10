Spazio: Fraccaro, settore strategico dove si giochera' geopolitica e crescita

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 ott - "Lo spazio e' un settore su cui il Governo ha deciso di investire molto per una valutazione strategica, e' un settore che generalmente negli ultimi anni ha dimostrato grande effetto moltiplicatore" per gli investimenti. Lo ha detto Riccardo Fraccaro, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, nel corso della sua partecipazione al al convegno de Il Sole 24 Ore e Ft "Made in Italy: The restart". In Italia c'e' "una grande costellazione di piccole e medie imprese dove si fa innovazione e ricerca ad alto livello. Noi abbiamo investito molto perche' crediamo che nei prossimi anni arriveranno maggiori investimenti e si giochera' la geopolitica e la crescita economica di vari Paesi". Inoltre "gia' adesso abbiamo molti dati che passano dallo spazio, in futuro sara' sempre piu' centrale nella vita di tutti i giorni. In futuro 5G, Internet, connettivita', passeranno tutti dallo spazio.

Poi si e' aperta una nuova era, quella dell' esplorazione lunare, in vista di quella marziana. Leonardo, ad esempio, ha inventato una trivella" per l'esplorazione di Marte nei prossimi anni "unica al mondo".

