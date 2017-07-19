Sparkle: al via GreenMed nuovo sistema di cavi sottomarini nel Mediterraneo

Realizzato con Alcatel Submarine Networks ed Elettra Tlc (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, - Sparkle annuncia la costruzione di GreenMed, il sistema di cavi sottomarini di nuova generazione ideato per migliorare la diversificazione delle rotte, la resilienza e la connettivita' a bassa latenza tra Europa e Medio Oriente. Il sistema, informa una nota, sara' progettato e realizzato da Alcatel Submarine Networks (ASN), uno dei principali operatori nel settore, e installato da Elettra Tlc, societa' specializzata nell'installazione e manutenzione di cavi sottomarini per le telecomunicazioni a livello globale. GreenMed East, spiega la nota congiunta, attraversera' il Mar Adriatico, offrendo connettivita' diversificata in fibra ottica tra i Paesi del Levante e il ricco ecosistema digitale di Milano; il cavo tocchera' i gateway strategici di Creta e Sicilia e colleghera', lungo il percorso, i Paesi balcanici, supportando cosi' la crescita della domanda trainata dal cloud, dalla distribuzione di contenuti, dalla digitalizzazione delle imprese e dalla progressiva adozione dell'intelligenza artificiale.

Il contratto tra Sparkle, ASN ed Elettra Tlc, siglato oggi a Dubai durante l'evento di settore Capacity Middle East 2026, entrera' in vigore entro la fine di febbraio 2026, con i primi segmenti del sistema previsti entro la fine del 2028.

In base all'accordo, ASN sara' responsabile della progettazione del sistema e della realizzazione dell'infrastruttura ottica sottomarina, inclusi i componenti di wet plant e le apparecchiature associate, mentre Elettra Tlc si occupera' delle operazioni marine, compresi i rilievi del percorso e le attivita' di installazione e posa del cavo.

com-Ale.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 11-02-26 10:12:44 (0225)INF 3 NNNN