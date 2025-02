Sparkasse: Calabro', attenti a opportunita' acquisto sportelli con risiko banche

Al momento nessun dossier per rilevare un istituto (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 11 feb - "Siamo una banca che cresce anche a livello di presidio territoriale. Le grandi operazioni di aggregazione a cui stiamo assistendo sul territorio nazionale potrebbero aprire per noi delle opportunita' in termini di acquisizione di sportelli.

Nell'eventualita' relativa alla volonta' dei nuovi gruppi di cedere filiali noi siamo pronti ad acquisirne nelle aree principalmente del Veneto del Friuli Venezia Giulia e dell'Emilia Romagna dove si sta concentrando il nostro piano di crescite per il prossimo futuro".

A dirlo l'amministratore delegato di Sparkasse Nicola Calabro' a Radiocor a margine dell'approvazione dei risultati preliminari di bilancio della cassa di risparmio di Bolzano.

"Il nostro piano industriale - ha aggiunto Calabro' - si muove sia in termini di crescita organica, con l'apertura di nuove filiali , tra 2025 e 2026 contiamo di aprirne 3, a Reggio Emilia, a Abano Terme e a Bassano del Grappa, sia tramite l'acquisizione di sportelli gia' appartenuti ad altri istituti. Una modalita' quest'ultima che di fatto accelera non di poco lo sviluppo dei risultati della stessa filiale rispetto ad uno sportello nato da zero. Attualmente invece non sul tavolo alcun dossier relativo all'acquisizione di un eventuale istituto bancario".

Col-ric

(RADIOCOR) 11-02-25 14:21:29 (0464) 3 NNNN