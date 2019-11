Sorgenia: Camerano,da A2A-Eph offerta seria sotto profilo industriale e economico

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 nov - "Con Eph faremo un'offerta seria dal punto di vista industriale ed economico per Sorgenia". Cosi' Valerio Camerano, Ceo di A2A, a margine dell'inaugurazione della nuova illuminazione del Belvedere di Palazzo Lombardia, curata da A2A. Il manager ha sottolineato come ormai la procedura di vendita di Sorgenia sia alle strette finali con le offerte vincolanti previste per meta' dicembre (l'altro candidato forte e' Iren mentre F2i si sarebbe ritirata). Interpellato sul rischio che A2A possa essere penalizzata dal fatto che la ceca Eph sia un operatore straniero, Camerano ha chiarito: "Eph e' gia presente da tempo in Italia e in Europa in questo settore e opera su tantissimi mercati, non credo proprio".

