Schindler: avvia corso formativo gratuito per under 25 per tecnici ascensoristi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 ott - Il gruppo Schindler, leader nella progettazione, installazione e manutenzione di ascensori e tappeti mobili, con un fatturato 2022 di 11,58 miliardi e 69mila dipendenti in tutto il mondo, conferma il proprio impegno per favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Ha preso infatti il via nella giornata di ieri la "Schindler School", un percorso formativo gratuito post diploma Ifts per tecnico ascensorista, una delle professioni attualmente piu' richieste dal mercato.

"Tramite l'avvio di questo nuovo progetto - si spiega in un comunicato - Schindler da' continuita' a uno dei suoi obiettivi prioritari: supportare l'orientamento e la formazione dei giovani affinche' possano intraprendere una delle professioni piu' richieste dal mercato, garantendosi un futuro economicamente stabile e ricco di soddisfazioni. Un dovere, quello di ridurre il divario tra il mondo della scuola e della formazione da un lato e le richieste effettive del mercato del lavoro dall'altro, che Schindler condivide con gli altri partner del progetto: Gi Group per la parte di talent attraction, employer branding, ricerca e selezione e nel ruolo di raccordo tra i player dell'iniziativa, e Fondazione Mobilita Its Academy di Milano per la formazione.

Assolombarda -da sempre impegnata attivamente su questi temi - ha dato il proprio patrocinio a Schindler School". Il percorso avviato ieri e della durata di circa 9 mesi, prevede 800 ore di formazione, di cui circa il 40% in laboratorio presso il Training Center Schindler a Concorezzo (Mb) e il laboratorio di Fondazione Mobilita Its Academy a Milano - situato all'interno del Gi Group Training Hub -, cui seguiranno 830 ore di lavoro in affiancamento a tecnici specializzati Schindler. L'iniziativa e' indirizzata a diplomati (o studenti che abbiano concluso il quarto anno di istituto superiore), under 25 e residenti o domiciliati in Lombardia.

