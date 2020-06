Savona: Italia non e' un problema finanziario in Europa ma risorsa risparmio

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 giu - L'Italia "non rappresenta un problema finanziario per il resto dell'Europa e del mondo, ma una risorsa di risparmio a cui l'estero attinge in diverse forme per la sua crescita". Cosi' il Presidente della Consob, Paolo Savona, nel suo intervento annuale all'incontro con il mercato quest'anno solo virtuale per la pandemia. Savona ribadisce il giudizio gia' dato lo scorso anno al suo esordio da presidente Consob. A giudizio di Savona questo contributo dell'Italia deve essere riconosciuto "evitando di concentrare le valutazioni sull'indebitamento pubblico, trascurando parametri che ignorano la solidita' e la stabilita' del risparmio interno e alimentano pregiudizi piuttosto che indurre fondate valutazioni. Questa considerazione sposta l'attenzione e l'impegno sul ruolo della politica interna ed europea nel determinare la fiducia. All'Italia non mancano solide fondamenta reali, ma scarseggia la loro giusta considerazione". Nella prima parte del 2020, nonostante la gravita' della pandemia Covid-19 e i timori degli effetti sull'economia, aggiunge Savona, il risparmio ha reagito positivamente, ricomponendo gli investimenti a favore della moneta in linea con le ben note reazioni degli investitori alle incertezze.

