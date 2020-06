Savona: bond 'di guerra' per ripartire e garanzia Stato su capitale rischio

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 giu - Bond pubblici irredimibili, strumento tipico dell fasi belliche, e garanzia statale sul capitale di rischio investito in particolare a favore delle pmi. Il presidente della Consob Paolo Savona nel suo discorso annuale al mercato sollecita la politica economica a cambiare approccio per favorire la ripartenza: "Se gli interventi decisi per fronteggiare la crisi produttiva si concentreranno in prevalenza sulla concessione di garanzie e di incentivi all'indebitamento delle imprese, si avra' un peggioramento della loro leva finanziaria, che rendera' ancora piu' difficile e piu' lenta la ripresa dell'attivita' produttiva". Meglio quindi puntare su altro e i bond irredimibili, con un tasso d'interesse esonerato fiscalmente, potrebbero essere il modo di chiedere ai cittadini risparmiatori "di partecipare nel loro interesse a impedire che costi e vincoli possano essere imposti al Paese se non si raggiungessero i rapporti di debito pubblico/Pil nella misura concordata a livello europeo".

Ggz-Enr

(RADIOCOR) 16-06-20 10:59:38 (0182)NEWS 3 NNNN