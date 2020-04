Salini Impregilo: riprendono lavori su nuova linea M4 a Milano "in massima sicurezza"

Nel cantiere circa 200 tra operai, dipendenti e dirigenti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 apr - Salini Impregilo e Astaldi hanno ripreso i lavori sulla M4, la nuova linea metropolitana di Milano, e insieme al Comune, a Societa' M4 e agli altri operatori coinvolti nel progetto hanno riattivato 'tutti i necessari protocolli per far operare i lavoratori nella massima sicurezza e attenzione alla salute, proseguendo un cantiere strategico per la mobilita' sostenibile della citta''. Lo si legge in una nota. Per la prosecuzione delle attivita' nelle aree di lavoro della nuova metropolitana sono state adottate 'misure di sicurezza straordinarie che mirano a tutelare la salute dei lavoratori e a prevenire ogni forma di contagio'. I lavori nei cantieri sono ripresi su tutte e tre le tratte (Est, Ovest e Centro), e sono state avviate le attivita' di preparazione al riavvio degli scavi meccanizzati con le Tbm, che saranno riattivate a pieno regime la prossima settimana. In questa fase sono presenti nel cantiere circa 200 tra operai, dipendenti e dirigenti. I lavori, commissionati dal Comune di Milano, e realizzati dalla societa' mista concessionaria M4 partecipata da Palazzo Marino e da un raggruppamento di soci privati guidato da Salini Impregilo, erano stati interrotti in seguito all'ordinanza del presidente della Regione Lombardia del 21 marzo scorso per contrastare la diffusione del Covid-19, che richiedeva la chiusura di tutte le attivita' a partire dal 22 marzo per 10 giorni (e quindi fino al 5 aprile). Rimane in vigore il Dpcm del 22 marzo (prorogato con quello del 1 aprile) che, ricorda la nota, 'ammette le attivita' edili relative alle infrastrutture, come la costruzione della M4 purche' siano attuate procedure organizzative, controlli, Dpi e modalita' di lavoro che mirano a tutelare la salute dei lavoratori e a prevenire ogni forma di contagio'.

Enr-Com-

