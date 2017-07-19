Sac: slitta al 15 giugno termine per presentare offerte per aeroporto Catania

Numerose le offerte ricevute, molte da soggetti extra Ue (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 giu - Sac, il gestore dell'aeroporto di Catania, ha deciso di prorogare al 15 giugno il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse per selezionare un operatore economico finalizzata alla cessione di una partecipazione azionaria di maggioranza nel capitale sociale della societa'.

Inizialmente la data fissata era il 4 giugno. Come si legge nell'avviso pubblicata dalla stessa societa' di gestione aeroportuale lo slittamento e' dovuto "all'elevato numero" di richieste di chiarimenti formulate dagli operatori interessati alla procedura di cessione, alcuni dei quali aventi sede legale al di fuori dell'Unione europea. A questo si aggiunge il fatto che "una pluralita' di operatori extra-Ue interessati alla procedura hanno tra l'altro evidenziato la complessita' della procedura e la necessita' di acquisire la documentazione richiesta dall'invito".

Pertanto le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate, esclusivamente tramite Pec, entro le 23.59 del 15 giugno prossimo.

Secondo indiscrezioni di stampa diversi i soggetti interessati al dossier: a partire dalle societa' italiane Mundys ed F2i fino al fondo sovrano di Abu Dhabi, Adq. Non si esclude l'interesse anche da parte di Vinci Airports, uno dei maggiori operatori aeroportuali internazionali a livello globale e dell'argentina Corporacion America, che in Italia possiede la maggioranza di Toscana Aeroporti (societa' di gestione aeroportuale degli scali di Firenze e Pisa). Per quanto riguarda la privatizzazione dell'aeroporto di Catania, la quota oggetto di cessione e' compresa nel range tra il 51 e il 61% per un valore che dovrebbe oscillare tra i 500 e i 600 milioni di euro.

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