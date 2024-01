Ryanair: investiremo 4 mld in Italia se governo toglie addizionale municipale

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 31 gen - "Se il governo italiano dovesse abolire l'imposta municipale, Ryanair rispondera' con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aerei e altri 20 milioni di passeggeri all'anno e oltre 250 nuove rotte". E' afferma il chief commercial officer della compagnia irlandese Jason McGuinness nel comunicato con cui annuncia la decisione del gruppo di aggiungere due altre nuove rotte da/per Trieste per l'estate oltre alle 5 lanciate come parte dell'annuncio della base la scorsa settimana. "Questa crescita - afferma il Coo - e' una conseguenza diretta della decisione della Regione Friuli Venezia Giulia di abbassare i costi di accesso e di abolire l'addizionale municipale e rientra nella nostra visione condivisa volta a raddoppiare il traffico verso la Regione nei prossimi 5 anni". "Ryanair chiede ora allo Stato italiano, e in particolare ai governi di Sardegna e Sicilia - continua McGuiness - di abolire questa tassa eccessiva che serve solo a ostacolare la connettivita' e la crescita economica soprattutto nelle regioni italiane e nelle isole. Se il governo italiano dovesse abolire l'imposta municipale, Ryanair rispondera' con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aerei e altri 20 milioni di passeggeri all'anno e oltre 250 nuove rotte".

