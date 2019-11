Renault-Nissan-Mitsubishi: riunione board su miglioramento efficienza

Nei prossimi giorni la nomina del segretario generale (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 nov - Renault-Nissan-Mitsubishi, la principale alleanza automobilistica del mondo, ha tenuto la riunione mensile del board operativo a Boulogne-Billancourt, in Francia, alla presenza, tra gli altri, di Jean-Dominique Senard, presidente del consiglio operativo dell'Alleanza e di Renault, Makoto Uchida, ceo Nissan Motor, Osamu Masuko, presidente Mitsubishi Motors. La riunione e' stata focalizzzata sul miglioramento dell'efficienza dell'Alleanza. Tutti i membri del consiglio sono stati concordi sui programmi da sviluppare per migliorare e accelerare in modo significativo l'efficienza operativa dell'Alleanza a beneficio delle tre societa'. Come primo passo, il consiglio di amministrazione dell'Alleanza ha deciso di nominare un segretario generale da nominare nei prossimi giorni. Questo dirigente dell'Alleanza avra' un ruolo chiave per coordinare e facilitare diversi importanti progetti che devono essere lanciati e accelerare l'efficienza del business per le rispettive societa'. Il segretario generale riferira' al consiglio di amministrazione e agli amministratori delegati dell'Alleanza. Nei prossimi giorni, precisa una nota, saranno comunicati i dettagli sugli altri passi da compiere per sviluppare i programmi concordati.

