Recovery Fund: Di Maio, 120 mld investimenti occasione per unire imprese e istituzioni

"Usarli in modo veloce, timori per messa a terra progetti" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 ott - Serve un'asse tra il mondo produttivo e quello istituzionale sui progetti del Recovery Fund. A dirlo e' il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervistato dal direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini, nel corso di un convegno organizzato del gruppo editoriale assieme al Financial Times. Quei '120 miliardi di investimenti vanno costruiti assieme' spiega il titolare della Farnesina, per il quale 'ogni genere di intervento economico sul Recovery Fund deve essere l'occasione per unire il mondo produttivo e quello istituzionale. E per riuscirci bisogna lavorare insieme, fin da subito, non appena avremo i primi progetti'. L'obiettivo e' spendere i fondi 'in maniera efficiente e veloce, ma la grande preoccupazione e' la messa a terra di questi progetti'.

