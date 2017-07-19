Reale Group: acquisisce 80% di Lifenet Healthcare da Exor e Invin

Nicola Bedin manterra' 20% e restera' a guida gruppo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 feb - Reale Group ha siglato un accordo vincolante per l'acquisizione, tramite la holding Reale Services, di una partecipazione pari all'80% del capitale sociale di Lifenet, gruppo italiano attivo nel settore della sanita'. Acquistera' le quote detenute da Exor e da Invin. L'operazione si svolgera' in accordo con il fondatore e ad Nicola Bedin che manterra', attraverso Invin, una quota del 20% del capitale e restera' alla guida del gruppo. Lo ha reso noto la societa' in un comunicato. La struttura dell'operazione riflette la volonta' delle parti di costruire una partnership industriale di lungo periodo, spiega la nota, garantendo al contempo continuita' di gestione. Fondato nel 2018, il Gruppo Lifenet e' oggi presente in cinque regioni italiane (Lombardia, Piemonte, Lazio, Toscana ed Emilia-Romagna) con una piattaforma che comprende sedici centri ambulatoriali e diagnostici, sei ospedali e quattro cliniche oculistiche. Nel 2026 Lifenet prevede di generare un fatturato di oltre 450 milioni di euro con piu' di 1.100 posti letto e circa 5.000 collaboratori.

L'operazione e' una tappa strategica del piano di Reale Group. Secondo l'intesa, Nicola Bedin manterra' la carica di ad del Gruppo Lifenet e l'attuale management team sara' integralmente confermato. A Reale Services saranno riservate la designazione della maggioranza dei componenti del cda e la nomina del Presidente, garantendo al contempo continuita' gestionale e allineamento strategico.

