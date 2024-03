PopSondrio: ok cda a lista board, tra consiglieri ex Tim Giuseppe Recchi

Per rinnovo 5 membri anche Giay, top manager di Unipol (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 mar - In vista dell'assemblea dei soci del prossimo 27 aprile, il cda della Banca Popolare di Sondrio ha approvato all'unanimita' la lista dei candidati da parte del board per l'elezione di cinque amministratori per il triennio 2024/2026. Ne fanno parte tra le 'new entry' Roberto Giay (nel cda di Bper ormai in scadenza e top manager di Unipol), il manager di lungo corso Giuseppe Recchi (ex GE, Eni e Tim e nel cda di UnipolSai dal 2014) e Francesca Fraulo, dg di Fidi Toscana.

Due invece le ricandidature con Loretta Credaro, che guida la Camera di commercio di Sondrio, e Pierluigi Molla.

