Popolare Bari: sindacati, nel piano 'dissennati tagli lineari'

Commissari indicano cessione totale npl a prezzi mercato (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 mag - I sindacati della Popolare di Bari dopo il secondo incontro al tavolo del negoziato con i commissari straordinari sul piano di ristrutturazione della banca ribadiscono il giudizio negativo gia' espresso e lo dettagliano; nel piano solo "dissenati tagli lineari" che prevedono l'uscita di 900 persone. Fabi, First Cisl, Fisac, Uilca e Unisin rivelano che il piano prevede "una cessione di Npl quasi totale e a prezzi di mercato". Il piano di tagli prevede una riduzione della presenza nelle regioni di insediamento, in particolare in Abruzzo con la chiusura di 39 filiali su 97 (presenza diffusa nella regione dopo l'acquisto della Tercas) mentre piu' contenuto sembra l'impatto in Puglia (12 chiusure su 76) e nelle altre regioni anche se la Banca si ritira con la rete dalle regioni ricche del Nord: tutte chiuse le filiali di Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia tranne una. "Ancora nulla e' stato detto - scrivono i sindacati - delle 300 persone dichiarate come esuberi nelle direzioni generali e delle 600 della rete".

