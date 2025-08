Ponte Stretto: Orsini, opportunita' concreta per rafforzare competitivita' Sud

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 ago - 'La decisione del Cipess di approvare il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto segna un momento determinante per il sistema economico e produttivo del Paese. Parliamo di un'opera infrastrutturale di respiro europeo, che potra' finalmente connettere in modo stabile e moderno la Sicilia alla rete logistica continentale. E' un'opportunita' concreta per rafforzare la competitivita' del Sud e per colmare un ritardo infrastrutturale che incide da troppo tempo sulla crescita'.

Cosi' il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, raggiunto telefonicamente da Radiocor, commenta il via libera di oggi. 'Il Ponte, oltre ad essere un progetto innovativo, rappresenta anche una leva strategica per l'industria, la logistica e l'occupazione. Ora e' importante lo sviluppo e la connessione con tutte le infrastrutture contigue al ponte sia sulla terra ferma che in Sicilia, oltre che garantire tempi certi, trasparenza nei cantieri e pieno coinvolgimento del tessuto produttivo. L'Italia ha bisogno di grandi opere per costruire il suo futuro', ha aggiunto Orsini.

