Polizze clima: Urso, ampliare obbligo a zone costiere

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 lug - Per il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, l'obbligo di assicurazione per eventi catastrofali potrebbe essere ampliato alle zone costiere del Paese. 'Aver reso obbligatoria l'assicurazione contro gli aventi catastrofali ci ha consentito di rimettere in sicurezza il sistema economico produttivo del Paese', ha detto a margine dell'assemblea annuale dell'Ania. 'E' importante mettere in sicurezza il nostro Paese contro gli eventi catastrofali che peraltro anche come effetto del cambiamento climatico ci colpiscono piu' del passato, anche su aspetti che non erano stati preventivati', per esempio 'alcune eventi che hanno colpito le nostre coste, come il ciclone che ha colpito la Sicilia', ha detto. 'E' ovvio che colpisce soltanto una parte delle aree costiere, quindi non si puo' caricare questo su tutte le altre imprese che non temono eventi di questo tipo'.

Liv-Ggz.

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