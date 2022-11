Pnrr: Gentiloni, no rinvio scadenza 2026 occorre attuarli per fronteggiare crisi

'Cambiare regolamenti sarebbe molto impegnativo' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 11 nov - 'In una fase in cui avremo un calo dell'attivita' economica l'attuazione dei piani nazionali di ripresa e resilienza e' piu' importante che mai'. Cosi' ha risposto il commissario all'Economia Paolo Gentiloni alla domanda se il peggioramento della situazione economica non richiedesse di dare piu' tempo agli stati per realizzare gli impegni dei Pnrr oltre il 2026.

'Quella scadenza non e' solo una decisione politica, ma e' anche indicata nei regolamenti europei sul Recovery Fund e per i prestiti relativi, soprattutto cambiare questo secondo aspetto della legislazione sarebbe molto impegnativo'. Di qui l'appello' ai governi all'attuazione dei Pnrr. Solo il Portogallo ha chiesto esplicitamente di rinviare la scadenza del 2026 per avere piu' tempo per spendere i fondi di Next Generation EU. Ma non e' il solo Portogallo a sperare in una proroga. Compreso lo stesso attuale governo italiano, pur non dicendolo apertamente. E compresi anche diversi paesi dell'Est.

