Pil: Istat conferma +2,7% nel II trimestre, +17,3% tendenziale

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 ago - Nel secondo trimestre del 2021 il Pil italiano e' aumentato del 2,7% rispetto al trimestre precedente e del 17,3% nei confronti del secondo trimestre del 2020. Lo rende noto l'Istat precisando che "la stima preliminare del Pil diffusa il 30 luglio 2021 aveva registrato variazioni analoghe sia in termini congiunturali, sia tendenziali". Il secondo trimestre del 2021 ha avuto una giornata lavorativa in piu' sia rispetto al trimestre precedente, sia rispetto al secondo trimestre del 2020. La variazione acquisita per il 2021 e' pari a +4,7 per cento. "La stima completa dei conti economici trimestrali conferma la crescita sostenuta del Pil dell'economia italiana nel secondo trimestre del 2021 diffusa nella stima preliminare", commenta Istat secondo cui "il forte recupero dell'attivita' produttiva riflette un aumento marcato del valore aggiunto sia nell'industria, sia nel terziario".

(RADIOCOR) 31-08-21 10:00:00