Piaggio: 52,1 mln utile I sem (-19,6%), -15,2% i ricavi ma crescono i margini -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 lug - Per quanto riguarda il settore delle due ruote, al 30 giugno il Gruppo ha venduto nel mondo 211.200 veicoli (-21% rispetto ai 267.400 veicoli venduti nel primo semestre 2023), registrando un fatturato netto di 788 milioni di euro (-17,5% da 954,7 milioni un anno fa). Il dato include anche ricambi e accessori, che hanno registrato un fatturato pari a 80,9 milioni di euro (-3,9%). In Europa il Gruppo Piaggio ha conseguito nel segmento scooter una quota del 21,4%, mentre sul mercato nordamericano degli scooter si e' attestata a una quota del 27,2%. In Nord America il Gruppo e' inoltre impegnato a consolidare la propria presenza anche sul segmento moto, attraverso i brand Aprilia e Moto Guzzi.

Nel settore dei veicoli commerciali nel primo semestre 2024 il Gruppo Piaggio ha venduto 58.900 unita', in incremento del 3,1% (57.100 al 30 giugno 2023) per un fatturato netto pari a 202,3 milioni di euro (212,5 milioni di euro al 30 giugno 2023, -4,8%). Il dato include ricambi e accessori, che hanno registrato un fatturato di 31,8 milioni di euro (+6,3% da 29,9 milioni). A livello geografico, si evidenzia la performance positiva dell'area Americas dove, grazie alla crescita dei volumi (+53,6%), e' aumentato il fatturato del 39,5%. Positiva anche la performance dell'India con volumi in aumento del 3,4% e fatturato in crescita del 2,9%.

