Petrolio: Opec+ conferma aumento della produzione di 400mila b/g a febbraio

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 gen - Il cartello allargato dei Paesi produttori Opec+ ha confermato la politica di un aumento di 400mila barili al giorno anche per il mese di febbraio, come atteso. Secondo quanto riportato dalle agenzie internazionali al termine della riunione, prosegue quindi la strategia di aumento graduale della produzione, dopo il taglio record di 10 milioni di barili al giorno durante la pandemia e con il recupero progressivo della produzione e delle economie. L'Opec+ ha detto di considerare gli effetti della variante Omicron meno devastanti delle precedenti ondate pandemiche. La prossima riunione dell'Opec, secondo due fonti citate da Reuters, e' in calendario per il prossimo 2 febbraio. Intanto, i prezzi del greggio sono in lieve rialzo con il Wti febbraio che sale dello 0,57% a 76,51 dollari e il Brent marzo dello 0,73% a 79,57 dollari.

Chi-

(RADIOCOR) 04-01-22 15:27:28 (0326)NEWS,ENE 3 NNNN