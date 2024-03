Petrolio: Opec conferma aumento 'robusto' domanda 2024, +2,2mln barili/giorno

Trainano la Cina e il trasporto aereo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 mar - La domanda mondiale di petrolio dovrebbe continuare a crescere "in modo robusto" nel 2024, trainata dalla Cina e alimentata dal trasporto aereo. Lo dichiara l'Opec nel suo rapporto mensile sul petrolio. Secondo le nuove proiezioni mensili dell'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, praticamente invariate rispetto a quelle pubblicate a febbraio, il mondo dovrebbe consumare in media 104,5 milioni di barili di petrolio al giorno (mb/d) nel 2024, poi 106,3 mb/d nel 2025, dopo i 102,2 mb/d del 2023, puntando a nuovi record. Secondo il cartello, "la domanda globale di petrolio nel 2024 dovrebbe crescere di un robusto 2,2 milioni di barili al giorno" rispetto al 2023, sostenuta "dalla forte domanda di trasporto aereo e dall'aumento della mobilita' su strada, compreso il trasporto su strada di diesel e camion", oltre che da una "sana" crescita delle "attivita' industriali, edilizie e agricole, in particolare nei Paesi non Ocse". Tuttavia, l'Opec osserva che "queste previsioni rimangono soggette a molte incertezze, tra cui gli sviluppi economici globali".

