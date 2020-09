Patuanelli:Stato non deve lasciare imprenditori soli, abbiamo visione industriale

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 set - "Abbiamo chiara la visione di politica industriale che vogliamo. Mi sono spesso domandato in questi mesi perche' l'imprenditore senta lo Stato come un nemico o un esattore delle tasse.

Dobbiamo uscire da questa visione". Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli prende la parola all'Assemblea di Confindustria e sottolinea: "Ritengo che lo Stato debba accompagnare l'impresa nel nuovo percorso, non lasciando soli gli imprenditori". Lo Stato, prosegue, "deve fare la sua parte altrimenti avremo solo macerie da raccogliere e non possiamo permettercelo". La visione, spiega il ministro si basa su tre assi: "Centralita' dell'impresa, crescita e sostenibilita'". Precisando che "parliamo di sostenibilita' ambientale ma anche sostenibilita' economica e sociale. Non esistono se non sono insieme". E rivolto alla platea aggiunge: "Dobbiamo avere un Paese dove sia semplice fare impresa".

