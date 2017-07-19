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            Patto stabilita': Giorgetti, spero risposta Ue a breve, convinti essere nel giusto

            "Discussione in corso e non facile" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 mag - "La discussione e' in corso e non e' facile: spero che a breve arrivi una controproposta o una risposta su questo aspetto perche' ci sono tutti gli elementi per dare una risposta ai problemi dell'economia reale. Siamo convinti di essere nel giusto". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in merito alla richiesta del governo italiano di attivare la clausola di salvaguardia per le spese dell'energia per affrontare la crisi attuale. "Riteniamo che le attuali regole e gli attuali limiti quantitativi gia' previsti possano essere estesi a eventuali contraccolpi della crisi del Medio Oriente" ha detto il ministro.

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