Patto Stabilita': Fitto, discussioni in corso, d'accordo con Dombrovskis

'Ci sono altri strumenti: risorse della Coesione e Pnrr' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 20 mag - "Esiste una discussione piu' ampia sul tema dell'eventuale scostamento" delle risorse del Patto di Stabilita' 'da destinare anche all'energia e su questo e' in corso una interlocuzione sulla quale non ho da aggiungere null'altro se non condividere quello che ha detto il commissario" europeo Valdis Dombrovskis. Cosi' Raffaele Fitto Vicepresidente esecutivo per la Coesione e le riforme della Commissione Europea, a margine dell'evento 'Europa e coesione territoriale, il diritto di rimanere a vivere nel luogo che ciascuno chiama casa' nel corso della prima giornata del Festival dell'Economia di Trento organizzato da Il Sole24Ore. Fitto ha ricordato che 'la Commissione Europea ha dato delle indicazioni molto precise, la presidente von der Leyen l'ha detto nell'ultimo consiglio a Cipro. Ci sono due strumenti importanti su cui stiamo lavorando. Il primo e' quello della possibilita' di rivedere le risorse della Coesione: abbiamo appena concluso una revisione molto importante per 35 miliardi di euro a livello europeo. L'Italia ha rimodulato circa 7 miliardi di euro sulla casa e sulla competitivita' quindi continuiamo su questa strada dando la possibilita' di rimodulare le risorse della politica di coesione non ancora impegnate sia per quanto riguarda la crisi energetica che anche per quanto riguarda alcuni interventi del comparto agricolo'. In secondo luogo, ha detto ancora Fitto, 'c'e' la possibilita' di rivedere, qualora fosse possibile nella fase finale, i piani nazionali di ripresa e resilienza. Le ultime linee guida della Commissione hanno indicato il 31 maggio come termine ultimo per presentare l'ultima revisione e quindi puo' essere utilizzata anche questa opportunita''.

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