Panetta: tensioni si allargano ma economia globale cresce grazie all'AI

E' nuovo ciclo, attenzione a concentrazione potere economico (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Venezia, 21 feb - Le tensioni geopolitiche, il principale fattore di rischio per l'economia globale, si sono ampliate nel 2025 ma la crescita mondiale lo scorso anno e' stata piu' robusta del previsto grazie al traino dagli investimenti nei settori legati all'intelligenza artificiale. Il commercio internazionale nonostante i dazi Usa "non senza sorpresa", ha continuato a crescere e, anche in questo caso, "oltre la meta' dell'espansione" e' riconducibile al forte aumento degli scambi legati alla AI.

Cosi' il Governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nell'intervento al congresso degli operatori finanziari Assiom Forex. Secondo Panetta "e' il segno della capacita' di adattamento del sistema produttivo globale. Riflette - in misura significativa - l'emergere di un nuovo ciclo tecnologico trainato dall'intelligenza artificiale, che alimenta l'innovazione, stimola gli investimenti e sostiene gli scambi". L'AI, aggiunge Panetta, dara' ragionevolmente impulso alla produttivita' anche se restano degli interrogativi sull'impatto che avra' "sulle ricadute occupazionali, sull'evoluzione delle disuguaglianze e sulla concentrazione del potere economico".

