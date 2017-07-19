Panetta: Italia da cinque anni cresce in linea con Ue ma restano carenze strutturali

Crescita Mezzogiorno interrompe divergenza con resto Paese (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Venezia, 21 feb - Il Pil dell'Italia lo scorso anno e' cresciuto dello 0,7% "per il quinto anno consecutivo" e "da cinque anni e' aumentato in linea con l'area dell'euro e a ritmi superiori a quelli del decennio precedente la pandemia". Secondo l'analisi del Governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta "questi risultati riflettono il sostegno delle politiche pubbliche, ma anche la ristrutturazione del tessuto produttivo avviata nello scorso decennio. Le imprese italiane sono oggi mediamente piu' capitalizzate, piu' redditizie e piu' competitive sui mercati internazionali".

Bene anche il settore bancario che si e' rafforzato e i progressi conseguiti, quindi, non vanno sottovalutati.

Progressi che "non sono tuttavia sufficienti a colmare le carenze strutturali accumulate nel tempo ne' a garantire un ritorno stabile su un sentiero di crescita duratura" osserva il Governatore che offre la sua 'ricetta' per un nuovo modello di sviluppo. Nell'analisi della congiuntura da parte del numero uno di via Nazionale c'e' la sottolineatura dell'accelerazione dell'economia del Mezzogiorno: la crescita del Pil dal 2020 "ha interessato l'intero territorio nazionale ed e' risultata maggiore nel Mezzogiorno, interrompendo una lunga fase di divergenza rispetto al resto del Paese".

Ggz-Enr.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 21-02-26 11:23:20 (0211) 3 NNNN