            Notizie Radiocor

            Panetta: in Italia serve nuovo modello per l'economia, puntare sul digitale

            Senza aumento produttivita' sviluppo rischia di arrestarsi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Venezia, 21 feb - L'Italia ha bisogno di un nuovo modello di sviluppo economico, "un'economia piu' innovativa che ponga conoscenza e capitale umano al centro della propria strategia di crescita". Lo afferma il Governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta nell'intervengo al congresso degli operatori finanziari Assiom Forex. Il Governatore sottolinea l'importanza delle tecnologie digitali "offrono un'opportunita' che non puo' essere rinviata: accelerarne la diffusione deve diventare una priorita' per l'Italia come per l'Europa". Il Paese, afferma il Governatore, alla luce delle tendenze demografiche non puo' piu' contare su "un modello di crescita fondato sull'espansione dell'occupazione e su salari contenuti per l'inevitabile calo della popolazione in eta' lavorativa.

            "Senza un deciso aumento della produttivita', lo sviluppo rischia di arrestarsi" afferma il Governatore.

            Ggz-Enr.

