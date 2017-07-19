Panetta: fragilita' Ue limitano potenziale, agire su mercato unico ed energia

'Vantaggi rispetto a interventi frammentati base nazionale' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Venezia, 21 feb - Mercato europeo dei capitali e azioni comuni sul fronte energetico.

E' la ricetta del Governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, contro le 'fragilita' interne irrisolte' del Vecchio Continente che 'limitano il potenziale di crescita dell'Unione e rischiano di ridurne il ruolo nell'economia mondiale'. In occasione del suo discorso al 32esimo congresso Assiom Forex, il numero uno di Palazzo Koch ha infatti parlato degli ostacoli con i quali oggi si deve confrontare l'Ue, partendo dalla 'inadeguatezza dei meccanismi decisionali dell'Unione'. Panetta cita l'esempio del Next Generation Eu, con 'questa capacita' di risposta' che 'deve ora diventare strutturale, non restare confinata alle emergenze', con l'obiettivo di 'potenziare la capacita' dell'Unione di decidere e di agire'. E' questa, a suo giudizio, la 'condizione fondamentale' per 'completare l'integrazione del mercato interno', 'ridurre in modo duraturo la dipendenza dall'estero e il costo dell'energia' e 'costruire una credibile capacita' di difesa comune'.

Il mercato europeo dei capitali e' quindi 'essenziale per valorizzare l'ingente risparmio disponibile - oggi in larga parte impiegato al di fuori dell'Unione - e per attrarre capitali internazionali da indirizzare verso gli investimenti strategici e il rafforzamento della competitivita' europea'.

Altro nodo e' quello del 'settore dell'energia' che 'rappresenta un esempio emblematico dei vantaggi dell'azione comune rispetto a interventi frammentati su base nazionale'.

In questo ambito, conclude, 'un'azione congiunta a livello europeo e' essenziale per rafforzare il potere contrattuale verso i fornitori, sfruttare economie di scala e rendere piu' sicura e funzionale la gestione degli stoccaggi e delle reti di trasmissione, evitando duplicazioni e colli di bottiglia'.

