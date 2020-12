OVS: Beraldo, presentata offerta per alcuni asset Stefanel

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 dic - OVS ha presentato una offerta vincolante per alcuni asset di Stefanel. Lo afferma l'amministratore delegato Stefano Beraldo in una nota dopo le indiscrezioni di stampa riportate dal Corriere del Veneto. "Con riferimento alle indiscrezioni di stampa emerse in merito al possibile interesse di OVS alla procedura di gara relativa all'Amministrazione Straordinaria di Stefanel SpA e' stata presentata un'offerta vincolante volta all'acquisizione di alcuni asset della suddetta societa' tra cui in particolare il brand storico dell'azienda. In considerazione dell' entita' di tale offerta, i mezzi finanziari necessari risultano essere ampiamente nelle disponibilita' correnti del gruppo". Secondo le indiscrezioni una seconda offerta arriverebbe dalla cordata composta da Luigi Rossi Luciani di Carel e Alberto Vacchi di Ima. Domani e' in calendario un incontro al ministero dello Sviluppo economico con il commissario e i rappresentanti dei lavoratori per fare il punto sulla situazione della societa' veneta in amministrazione straordinaria.

