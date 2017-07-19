Oro: nuovo record contratto spot a 3.684 $/oncia su prospettive taglio Fed
In rialzo anche argento e platino (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 set - Tocca un nuovo massimo storico l'oro, spinto dalla debolezza del dollaro e dalle prospettive di un allentamento della politica monetaria da parte della Fed nella riunione del Fomc di questa settimana. Il contratto spot del metallo prezioso segna un rialzo superiore all'1% e raggiunge il record di 3.684,4 dollari l'oncia, mentre il contratto future in scadenza a dicembre vede un progresso dell'1% a quota 3.723,6 dollari l'oncia.
Nonostante il prezzo dell'oro sia cresciuto finora di quasi il 40% quest'anno, confermandosi la classe di asset con le migliori performance, il metallo giallo 'mostra ancora spazio per ulteriori rialzi' sottolineano gli analisti di UBS Global Wealth Management. 'Secondo le nuove stime - aggiungono - il prezzo dell'oro potrebbe raggiungere 3.900 dollari l'oncia entro giugno del prossimo anno, rispetto ai precedenti 3.700 dollari l'oncia'. In rialzo anche le quotazioni degli altri metalli preziosi: +1,1% l'argento spot a 42,6dollari, +0,3% il platino a 1.405 dollari.
