Oro: ancora in rally, spot al top a 3.759 $ su prospettive taglio tassi Fed

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 set - Ancora un nuovo record per l'oro che continua a muoversi sui massimi storici.

Il metallo prezioso ha raggiunto nel contratto spot un top a 3.759 dollari l'oncia, mentre nel contratto future ha toccato un massimo a 3.794 dollari. A sostenere il bene rifugio per eccellenza sono le aspettative di ulteriori tagli dei tassi negli Stati Uniti e un dollaro debole (attualmente a 1,1792 il cambio euro/dollaro). Gli investitori attendono il discorso del numero uno della Fed, Jerome Powell, previsto oggi, per cogliere eventuali segnali sulla politica della banca centrale statunitense. L'indice delle spese per consumi personali, l'indicatore preferito dalla Fed per misurare l'inflazione, e' invece atteso venerdi'. 'Osserviamo un rallentamento della crescita economica, un'inflazione piu' elevata, un contesto geopolitico in cambiamento e un dollaro Usa piu' debole che mantengono forte la domanda d'investimento per l'oro', hanno commentato gli analisti di Anz.

Mar-

(RADIOCOR) 23-09-25 08:39:41 (0154) 3 NNNN