Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Oro: ancora in rally, spot al top a 3.759 $ su prospettive taglio tassi Fed

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 set - Ancora un nuovo record per l'oro che continua a muoversi sui massimi storici.

            Il metallo prezioso ha raggiunto nel contratto spot un top a 3.759 dollari l'oncia, mentre nel contratto future ha toccato un massimo a 3.794 dollari. A sostenere il bene rifugio per eccellenza sono le aspettative di ulteriori tagli dei tassi negli Stati Uniti e un dollaro debole (attualmente a 1,1792 il cambio euro/dollaro). Gli investitori attendono il discorso del numero uno della Fed, Jerome Powell, previsto oggi, per cogliere eventuali segnali sulla politica della banca centrale statunitense. L'indice delle spese per consumi personali, l'indicatore preferito dalla Fed per misurare l'inflazione, e' invece atteso venerdi'. 'Osserviamo un rallentamento della crescita economica, un'inflazione piu' elevata, un contesto geopolitico in cambiamento e un dollaro Usa piu' debole che mantengono forte la domanda d'investimento per l'oro', hanno commentato gli analisti di Anz.

            Mar-

            (RADIOCOR) 23-09-25 08:39:41 (0154) 3 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.