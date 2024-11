Nvidia: ceo, sotto Trump troveremo equilibrio tra norme e progressi tecnologici

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 nov - L'amministratore delegato di Nvidia, Jensen Huang, ha dichiarato che il gruppo trovera' un equilibrio tra conformita' legale e progressi tecnologici sotto la prossima amministrazione Trump e che nulla fermera' l'avanzata globale dell'intelligenza artificiale. Il gigante statunitense dei semiconduttori ha nuovamente battuto le aspettative per il suo terzo trimestre, riportando un utile netto di 19,3 miliardi di dollari questa settimana, e ha sottolineato che la domanda per i suoi chip Ai non sta rallentando. Jensen Huang si trova a Hong Kong per ricevere un dottorato onorario in ingegneria dall'Universita' di Scienza e Tecnologia dell'ex colonia britannica.

'Qualunque cosa accada, bilanceremo il rispetto delle leggi e delle politiche, continueremo a far progredire la nostra tecnologia e a sostenere e servire i nostri clienti in tutto il mondo', ha dichiarato il manager taiwanese-statunitense ai giornalisti, dopo che gli e' stato chiesto se pensava che Donald Trump avrebbe inasprito i controlli sui semiconduttori, secondo quanto riporta Afp.

