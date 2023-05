Nucleare: Bonomi, serve dibattito serio su quello di nuova generazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Trento, 28 mag - "Oggi vorrei vedere un dibattito nel merito sulle tecnologie nucleari di nuova generazione da parte di chi se ne intende" perche' "cambiare conviene a tutti". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervistato durante il Festival dell'Economia di Trento, sottolineando che lo stop in Italia e' arrivato "sulla spinta emotiva" di tragedie come quella di Chrnobyl. "Non sono uno scienziato, quindi non dico che e' giusto o sbagliato, quello che funziona o non funziona, pero' vorrei che ci fossero in questo Paese, su questo argomento come su tanti altri, delle discussioni nel merito da parte di chi se ne intende".

