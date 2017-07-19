Nestle': cede divisione vitamine, minerali e integratori per 1 mld di dollari

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 set - L'azienda alimentare svizzera Nestle' ha annunciato di aver raggiunto un accordo per la cessione della sua divisione principale di vitamine, minerali e integratori (Vms) a Yellow Wood Partners per 1 miliardo di dollari. La transazione dovrebbe concludersi entro la prima meta' del 2027. "Questo e' un altro passo importante nella trasformazione strategica del nostro portafoglio", ha dichiarato Philipp Navratil, amministratore delegato di Nestle'. "Stiamo concentrando le nostre risorse dove abbiamo il vantaggio competitivo piu' forte. Grazie alla solida capacita' di innovazione e di costruzione del marchio di Nestle', siamo ben posizionati per la crescita nel segmento premium dei Vms, basato sulla scienza, dove marchi come Solgar e Pure Encapsulations continuano a registrare ottime performance. Allo stesso tempo, il settore si e' evoluto e la divisione principale dei Vms richiede un approccio diverso, con una gestione dedicata".

La transazione comprende sette marchi: Nature's Bounty, Osteo Bi-Flex, Ester-C, Gard, Nuun, Puritan's Pride e Sisu, insieme alla relativa attivita' statunitense di integratori a marchio privato, con stabilimenti dedicati alla produzione, al confezionamento, allo stoccaggio e alla distribuzione.

Nel 2025, l'attivita' ha generato un fatturato di 1,2 miliardi di dollari. Opera prevalentemente negli Stati Uniti, con una presenza in numerosi altri Paesi, tra cui Canada e Cina, ha aggiunto Nestle'.

Red-Sim.

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