Mps: Messina, con Unipol manterra' marchio e sede centrale a Siena

Opas rafforzera' radicamento e sostegno a famiglie e Pmi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 set - 'In caso di successo dell'Opas di Intesa Sanpaolo' su Mps, 'il progetto prevede il successivo coinvolgimento di Unipol per la creazione del secondo gruppo bancario nel nostro Paese, con una forte base azionaria italiana, il mantenimento del marchio Mps e della sede centrale a Rocca Salimbeni, rafforzando ulteriormente il ruolo di Siena'. Lo sottolinea l'a.d. di Intesa, Carlo Messina, commentando il via libera dell'assemblea all'aumento di capitale al servizio dell'operazione. Quanto agli asset Mps che Intesa manterra', Messina sottolinea che 'Siena e la Toscana avranno un ruolo importante'. 'L'operazione - precisa - unira' il radicamento sul territorio di Monte dei Paschi di Siena con le risorse e la capacita' di investimento di Intesa Sanpaolo, rafforzando il sostegno a famiglie, imprenditori, Pmi, imprese e iniziative economiche e sociali'.

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