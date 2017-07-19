Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Mps: Giorgetti, venderemo quando ci guadagniamo il massimo (RCO)

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 feb - 'Quando ci guadagniamo il massimo le vendiamo'. Cosi' il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, a margine della visita a Casa Italia, ha risposto a chi gli chiedeva quando il Mef avrebbe venduto ulteriore quote in Mps.

            Lab-.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 06-02-26 18:06:44 (0598)NEWS 3 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Banca Monte Paschi Siena 8,90 -0,07 17.35.28 8,712 8,957 8,88


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.