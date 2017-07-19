Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Radiocor › Prima Pagina
Mps: Giorgetti, venderemo quando ci guadagniamo il massimo (RCO)
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 feb - 'Quando ci guadagniamo il massimo le vendiamo'. Cosi' il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, a margine della visita a Casa Italia, ha risposto a chi gli chiedeva quando il Mef avrebbe venduto ulteriore quote in Mps.
(RADIOCOR) 06-02-26 18:06:44 (0598)NEWS 3 NNNN
Titoli citati nella notizia
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Banca Monte Paschi Siena
|8,90
|-0,07
|17.35.28
|8,712
|8,957
|8,88