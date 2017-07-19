Mps: fonti Mef, quota "congelata", no interferenze con operazioni in corso

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 ago - Il ministero dell'Economia ha "congelato" la sua quota in Mps per non interferire con le operazioni in corso che vedono coinvolta la banca. Lo riferiscono fonti del Mef al termine dell'incontro tra il ministro Giorgetti e il governatore della Toscana Eugenio Giani, la sindaca di Siena Nicoletta Fabio e la presidente della provincia Agnese Carletti. Il ministero sta valutando la situazione con "oggettivita' e imparzialita', seguendo pedissequamente la legge", riferiscono, ricordando che Giorgetti ha ribadito piu' volte, anche in Commissione, la neutralita' del ministero, spiegando di aver messo in stand by l'accelerated bookbuilding sulla quota gia' dopo l'annuncio dell'offerta di Intesa per non intromettersi in operazioni di mercato.

bab.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 25-08-26 18:42:06 (0525)NEWS 3 NNNN