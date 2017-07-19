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            Mps: fonti Mef, quota "congelata", no interferenze con operazioni in corso

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 ago - Il ministero dell'Economia ha "congelato" la sua quota in Mps per non interferire con le operazioni in corso che vedono coinvolta la banca. Lo riferiscono fonti del Mef al termine dell'incontro tra il ministro Giorgetti e il governatore della Toscana Eugenio Giani, la sindaca di Siena Nicoletta Fabio e la presidente della provincia Agnese Carletti. Il ministero sta valutando la situazione con "oggettivita' e imparzialita', seguendo pedissequamente la legge", riferiscono, ricordando che Giorgetti ha ribadito piu' volte, anche in Commissione, la neutralita' del ministero, spiegando di aver messo in stand by l'accelerated bookbuilding sulla quota gia' dopo l'annuncio dell'offerta di Intesa per non intromettersi in operazioni di mercato.

            bab.

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            (RADIOCOR) 25-08-26 18:42:06 (0525)NEWS 3 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Banca Monte Paschi Siena 11,672 +0,48 17.35.17 11,624 11,766 11,64


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