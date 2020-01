Mozzarella di Bufala: grande attenzione Regione Campania ai nodi della filiera

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 gen - Massima attenzione della Regione Campania alle problematiche che riguardano la filiera bufalina, in particolare nell'area casertana. Il Presidente Vincenzo De Luca ha ricevuto oggi nella sede della Regione a via Santa Lucia a Napoli, il sindaco di Cancello e Arnone (in provincia di Caserta) Raffaele Ambrosca, al quale e' stato confermato che si continuera' con grande impegno ad affrontare in maniera corretta e risolutiva le emergenze del settore, uno dei piu' importanti e trainanti per l'economia casertana e campana.

Gdo

(RADIOCOR) 15-01-20 18:35:54 (0603)FOOD,PA 3 NNNN