Morning note: l'agenda di venerdi' 7 novembre
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 nov - - Conti + Conference call Banca Unipol.
- Torino: assemblea ordinaria e straordinaria Juventus F.C.
Parte ordinaria: approvazione bilancio al 30 giugno 2025, nomina cda. Parte straordinaria: proposta attribuzione al cda di delega per aumento a pagamento del capitale sociale - Milano: evento 'La Lombardia al centro della sfida Olimpica'. Partecipano, tra gli altri, il presidente del Senato, Ignazio la Russa; Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e delle Finanze; Daniela Santanche', ministro del Turismo; Renato Mazzoncini, a.d. di A2a; Marco Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo del Gruppo Pirelli.
- Verona: Fondazione Cariverona organizza l'evento 'RiGenerazioni - In dialogo per il futuro dei territori'.
Nell'occasione la presentazione dei documenti di programmazione pluriennale 2026-2028 e annuale 2026.
- Conference call Banca Mps.
- Roma: la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riceve il presidente della Palestina, Mahmud Abbas.
- Germania: revisione rating Moody's.
- Cina: diffusione dati bilancia commerciale, ottobre; - Giappone: diffusione dati consumi delle famiglie a/a, settembre. Ore 0,30.
- Germania: diffusione dati bilancia commerciale, settembre.
- Stati Uniti: diffusione dati fiducia famiglie (Michigan), novembre.
Red-.
Gli ultimi video Radiocor
(RADIOCOR) 07-11-25 07:05:00 (0004)NEWS 3 NNNN
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Banca Monte Paschi Siena
|7,48