            Morning note: l'agenda di venerdi' 7 novembre

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 nov - - Conti + Conference call Banca Unipol.

            - Torino: assemblea ordinaria e straordinaria Juventus F.C.

            Parte ordinaria: approvazione bilancio al 30 giugno 2025, nomina cda. Parte straordinaria: proposta attribuzione al cda di delega per aumento a pagamento del capitale sociale - Milano: evento 'La Lombardia al centro della sfida Olimpica'. Partecipano, tra gli altri, il presidente del Senato, Ignazio la Russa; Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e delle Finanze; Daniela Santanche', ministro del Turismo; Renato Mazzoncini, a.d. di A2a; Marco Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo del Gruppo Pirelli.

            - Verona: Fondazione Cariverona organizza l'evento 'RiGenerazioni - In dialogo per il futuro dei territori'.

            Nell'occasione la presentazione dei documenti di programmazione pluriennale 2026-2028 e annuale 2026.

            - Conference call Banca Mps.

            - Roma: la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riceve il presidente della Palestina, Mahmud Abbas.

            - Germania: revisione rating Moody's.

            - Cina: diffusione dati bilancia commerciale, ottobre; - Giappone: diffusione dati consumi delle famiglie a/a, settembre. Ore 0,30.

            - Germania: diffusione dati bilancia commerciale, settembre.

            - Stati Uniti: diffusione dati fiducia famiglie (Michigan), novembre.

            Red-.

            (RADIOCOR) 07-11-25 07:05:00

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Banca Monte Paschi Siena 7,48


